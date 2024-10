Real Madrid : Un pote de Mbappé drague un joueur de Deschamps !

Jean de Teyssière

Cette saison, le Real Madrid est toujours en proie aux blessures. En ce moment, Kylian Mbappé souffre d'une petite blessure à la cuisse et Eder Militao est reparti du match face à Lille en Ligue des Champions (0-1) touché physiquement. Sauf que cet été, le club espagnol n'a pas fait de recrutement en défense et Antonio Rudiger a une belle idée en tête pour renforcer la défense centrale : William Saliba.

Comme l'année précédente, le Real Madrid dispose d'un faible choix en défense centrale. Carlo Ancelotti ne compte que deux défenseurs de métiers : Antonio Rudiger et Eder Militao. Avec les départs de Nacho et Rafa Marin non remplacés et la longue convalescence de David Alaba, le club a tout intérêt à ne pas voir l'un des membres de ce duo se blesser longuement.

Rudiger parle de son duo avec Militao

Dans une interview accordée à The Inside Scoop relayée par Marca, le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, évoque son duo avec Eder Militao : « Je suis très content de mon coéquipier au poste de défenseur central, Eder Militao. Il revient d'une blessure grave et retrouve son meilleur niveau. »

«Avoir Saliba... ce serait génial»

Mais Antonio Rudiger sait que la profondeur de banc à son poste n'existe pas au Real Madrid et glisse un message subliminal à ses dirigeants : « Mais il y a tellement de matchs que nous alternerions et avoir Saliba... ce serait génial. »