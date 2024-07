Real Madrid : Mbappé s'est déjà fait voler la vedette

Jean de Teyssière

Kylian Mbappé a pu apercevoir tout l’amour que lui porteront ses nouveaux supporters. Présenté au stade Santiago Bernabeu rempli de 80 000 personnes, le numéro 9 madrilène a été largement ovationné durant de longues minutes. Mais celui qui remporte l’applaudimètre semble être Florentino Pérez, le président madrilène. Preuve que l’institution reste au-dessus de tout.

Le Real Madrid a enfin réussi à recruter Kylian Mbappé. Le rêve est devenu concret ce mardi avec la présentation officielle en grande pompe de la star française. Star rapidement dans l'ombre d'une autre, plus importante encore au Real Madrid.

«L’engouement était immense»

Le journaliste de RMC Sport, Edgar Groleau était présent dans les tribunes du Santiago Bernabeu pour assister à la présentation de Kylian Mbappé. Dans l’After Foot, le journaliste est revenu sur cette journée pas comme les autres : « On a atteint les 80 000 personnes, ce qui fait office de record pour la présentation d’un joueur, dépassant Cristiano Ronaldo en 2009. Après on nous avait aussi annoncé un concert en direct, des feux d’artifice, des spectacles pyrotechniques… Il n’y a rien eu de tout ça, c’était plus sobre que ce qu’on pensait voir. Par contre, en terme d’engouement, on y était vraiment. L’engouement était immense. »

«La star, c’était Florentino Pérez»

Mais pour le journaliste français, Kylian Mbappé n’était pas vraiment LA star de cette journée qui lui été pourtant consacrée : « Mais j’ai presque envie de vous dire que la star, c’était Florentino Pérez. Il a été vraiment acclamé, ils ont scandé son nom tout au long de la présentation avant que Mbappé arrive. On sent que tous les supporters du Real Madrid remercient Florentino Pérez de son travail. La position qu’il avait, à s’exprimer longuement avant Kylian Mbappé et même après, lorsqu’il est arrivé, il a repris la parole alors qu’on pensait que Mbappé allait parler. On a senti que l’institution, que le président Pérez étaient au-dessus de tout, même de Kylian Mbappé. »