Real Madrid : Mbappé est «revenu sur Terre», il annonce du lourd en direct

Après sept années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a ouvert un nouveau chapitre important de sa carrière en rejoignant le Real Madrid. Et si ses débuts ont été assez compliqués, avec également des polémiques extra-sportives, la star française semble enfin avoir trouvé le bon rythme dans cette nouvelle vie madrilène.

L’aventure espagnole de Kylian Mbappé n’a pas commencé de la meilleure des manières, avec des prestations loin des attentes. L’ancien du PSG s’est d’ailleurs régulièrement retrouvé en Une de la presse espagnole, ce qui a accentué la pression sur ses épaules au Real Madrid et alimenté plusieurs polémiques.

« Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde »

Dans l’émission Les Grandes Gueules du Sport ce samedi, Pascal Dupraz a tiré un constat assez clair sur l’arrivée délicate de Mbappé au Real Madrid. « Il a été accueilli comme peu de joueurs ont été accueillis dans le plus grand club du monde. Le stade plein. Mbappé, pour moi, il ne touchait plus Terre, si vous voulez » a expliqué l’ancien entraineur de l’ASSE. « Il était irrationnel dans sa manière de faire mais aussi dans sa manière de s’exprimer et sa communication. Quelqu’un de complètement différent. Presque Dieu si vous voulez, le Dieu du football ».

« Il sortira grandi parce qu'il a le talent »

Mais après six mois, on commence tout de même à revoir un bon Kylian Mbappé, avec notamment un but et une passe décisive lors de la victoire sur le FC Séville, en Liga (4-2). « Il est revenu les pieds sur Terre, mais les circonstances atténuantes c’est qu’au Real Madrid, le meilleur club du monde, il n’y a pas que lui, il y a de très bons joueurs, il n’a pas joué à son meilleur poste » a déclaré Pascal Dupraz, sur RMC Sport. « Je me dis que cette rédemption va être salutaire parce que Mbappé grâce à Ancelotti, grâce à la qualité du club dans lequel il joue et de ses coéquipiers, il va apprendre à jouer numéro 9. Il sortira grandi parce qu'il a le talent ».