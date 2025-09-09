Real Madrid : La fake news qui va rendre fou Mbappé !

Alexis Brunet

Dernièrement, la presse espagnole affirmait que le Real Madrid avait trouvé un accord avec Ibrahima Konaté pour une arrivée libre l’été prochain. Une information qui ne serait pas vraie selon l’entourage du défenseur central, qui insiste sur le fait qu’il n’existe aucun accord à ce jour avec le club de Kylian Mbappé, ni avec aucune autre équipe.

Depuis quelques années, le Real Madrid est devenu l’un des spécialistes pour signer des joueurs libres de tout contrat. L’exemple le plus parlant est bien sûr Kylian Mbappé qui a rejoint le club espagnol l’été dernier après avoir décidé de ne pas prolonger au PSG. Une technique que les dirigeants madrilènes aimeraient réutiliser l’été prochain avec un défenseur central cette fois.

Konaté est dans le viseur du Real Madrid L’été prochain, le Real Madrid devrait vraisemblablement perdre Antonio Rüdiger et David Alaba, qui sont tous les deux en fin de contrat. Pour tenter de les remplacer, le club espagnol pourrait encore une fois ne pas dépenser le moindre centime en indemnité de transfert, car Ibrahima Konaté serait la principale piste des dirigeants madrilènes et le Français sera en fin de contrat l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici là à Liverpool.