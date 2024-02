PSG : Zidane parti pour plomber le prochain mercato ?

Axel Cornic

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane pourrait bientôt retrouver un poste avec le Bayern Munich, où Thomas Tuchel va partir à la fin de la saison. Un retour aux affaires qui va ravir les suiveurs de la légende française, mais qui pourrait bien compliquer la tâche du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato.

Sa carrière est encore extrêmement jeune, mis Zinédine Zidane est d’ores et déjà le technicien français le plus titre sur la scène européenne, avec trois Ligues des Champions. Il n’a pourtant plus de club depuis presque trois ans et tout le monde a hâte de connaitre la prochaine étape de sa carrière.

Le Bayern Munich pour Zidane ?

Souvent lié au Real Madrid ou à la Juventus, l’entraineur de 51 ans pourrait finalement reprendre le fil de sa carrière en Bundesliga, un championnat qu’il n’a jamais connu en tant que joueur. Le Bayern Munich cherche un nouveau coach après l’annonce du départ de Thomas Tuchel en fin de saison et le Français, pourrait bien être le choix parfait pour relancer un club qui semble se diriger vers sa première saison blanche depuis 2011. A noter que ce lundi, Zidane avait plutôt ouvert à un retour en Serie A, déclarant : « Pourquoi pas, tout peut arriver. Pour l'instant, je fais d'autres choses, on verra, mais un autre passage sur le banc serait bien »

Theo Hernandez et Maignan pourraient le suivre