PSG - Transfert à 90M€ : Un buteur répond cash !

Alexis Brunet

Cet été, Hugo Ekitike a changé de statut. Après avoir réussi de belles choses à Francfort, le Français a rejoint Liverpool contre un chèque de 90M€. Une arrivée en Angleterre que l’attaquant ne prend pas du tout comme une revanche par rapport à son passage au PSG où il n’avait pas réussi à s’imposer avec la présence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi notamment.

Il y a quelques saisons, Hugo Ekitike était prêté au PSG avec une option d’achat obligatoire d’environ 35M€. Le jeune Français arrivait alors du Stade de Reims, mais il n’a jamais réussi à s’imposer à Paris et à résister à la grande pression qui y règne. Pour relancer sa carrière, le joueur de 23 ans avait décidé de rejoindre Francfort par la suite et grand bien lui a pris.

Ekitike s’est relancé à Francfort En Allemagne, Hugo Ekitike a retrouvé un cadre beaucoup plus propice à sa progression et cela s’est rapidement vu. Le Français était l’un des meilleurs joueurs de Bundesliga et en une saison et demie avec Francfort il a inscrit 26 buts. Une belle réussite qui a poussé Liverpool à miser 90 M€ sur lui cet été.