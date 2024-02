PSG - Real Madrid : Mbappé va faire son annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve dans la même situation qu’en 2022 lorsqu’il avait finalement décidé de prolonger au PSG au terme d’un très long feuilleton. Mais cette fois-ci, l’attaquant français devrait annoncer sa décision bien plus rapidement. Une réponse dans les prochains jours est même attendue.

Toujours dans le flou pour son avenir, Kylian Mbappé se retrouve dans la même situation qu'en 2022 lorsqu'il avait finalement attendu le moi de mai pour officialiser sa prolongation au PSG. Mais d'après José Felix Diaz, cette fois-ci, le feuilleton durera beaucoup moins longtemps.

«La décision de Mbappé sera prise très prochainement»

« Selon mes informations, la décision de Mbappé sera prise très prochainement. Je ne sais pas ce que le Real Madrid va penser de cette histoire, je serais très surpris qu'il ne bouge pas. Avec Mbappé, il faut être très, très prudent. C'est pour cela que je suis allé avec le frein à main, parce que je ne voulais pas transmettre une euphorie que je n'ai pas eue à Valdebebas », lance le journaliste de MARCA sur Twitch , avant de poursuivre.

«On m'a dit que ce sera à partir du jeudi 1er février et qu'il ne tardera pas à l'annoncer»