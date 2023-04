PSG : On connaît déjà l’entraîneur pour la saison prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les nombreuses spéculations au sujet d’un possible changement d’entraîneur cet été au PSG, les différentes pistes évoquées sont mal embarquées. Et paraît donc de plus en plus probable d’envisager un maintien en place de Christophe Galtier malgré sa première saison très compliquée dans la capitale.

« Nous trav aillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine. Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG », indiquait Christophe Galtier jeudi en conférence de presse, affichant donc une certaine sérénité quant à son avenir sur le banc du PSG. Malgré les résultats sportifs peu convaincants des derniers mois ainsi que l’affaire de scandale raciste dans laquelle il se retrouve englué, Galtier se projette donc sur la saison prochaine. Il faut dire que malgré les pistes évoquées, le PSG n’a pas vraiment l’embarras du choix sur le marché des entraîneurs…

Mourinho, Zidane, Motta… Ça se complique

José Mourinho a d’abord ouvert le bal jeudi soir, en conférence de presse, laissant clairement entendre qu’il ne quitterait pas l’AS Rome cet été : « Je suis heureux ici, je ne peux pas le cacher. Je suis heureux parce que j'aime les gens ici, et ils m'aiment bien (…) Je suis heureux ici, parfois j'exprime mes frustrations, je pense que j'ai d'autres ambitions, mais voyons, aujourd'hui je suis vraiment heureux et je travaille pour les gens d'ici (...) J'ai de bonnes relations avec les propriétaires. Si je dis quelque chose qui va à l'encontre de leurs idées, ils l'acceptent avec respect, et j'ai une relation positive avec Tiago Pinto », a indiqué le Special One . De son côté, comme l’a annoncé RMC Sport , Zinedine Zidane privilégie une arrivée sur le banc de la Juventus Turin plutôt que le PSG cet été. Et enfin, le directeur sportif de Bologne, Marco Di Vaio, a fermé la porte vendredi à la un départ de Thiago Motta : « Un appel du PSG ou l'Inter ? Je répondrai qu'il a encore un an de contrat avec nous. Et nous voulons construire avec lui. Une prolongation ? On parlera de tout en fin de saison, il sait qu'on l'apprécie ». En clair, aucun des profils appréciés par le PSG ne se rend disponible.

Galtier parti pour rester au PSG

Une tendance qui va d’ailleurs dans le sens des révélations exclusives du 10sport.com, qui vous indiquait ces derniers jours que Christophe Galtier devrait logiquement rester en poste au PSG en dépit des nombreuses spéculations qui sortent un peu partout dans la presse. Le décor est donc planté pour la saison prochaine, reste désormais à savoir de quoi sera fait le mercato estival.