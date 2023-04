En plein scandale, l’entraîneur du PSG révèle son avenir en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà fragilisé par la seconde partie de saison ratée du PSG, Christophe Galtier voit un peu plus son avenir s’inscrire en pointillé depuis la révélation d’un mail envoyé en fin de saison dernière par son ancien directeur sportif à Nice Julien Fournier, l’accusant d’avoir tenu des propos racistes. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur parisien assure néanmoins toujours travailler sur l'exercice à venir.

Christophe Galtier peut-il résister à la tempête médiatique qu’il traverse depuis une semaine ? Les accusations de racisme dont il fait l'objet après la révélation d'un mail envoyé en fin de saison dernière par Julien Fournier, son ex-directeur sportif à l’OGC Nice, pourraient condamner l’entraîneur du PSG, qui n’a jamais fait l’unanimité depuis sa nomination l’été dernier. La faute notamment à une seconde partie de saison ratée, marquée par une nouvelle élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich et les huit défaites concédés en 2023.

Galtier - PSG : «Il faut une dinguerie» https://t.co/MLJTQMq1aI pic.twitter.com/0bfvVwL78X — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

Galtier dit préparer la saison à venir

Ainsi, le PSG envisage clairement de changer d’entraîneur, et plusieurs noms circulent. Zinedine Zidane continue d’apparaître comme le rêve ultime du Qatar, alors que José Mourinho (AS Rome) et Thiago Motta (Bologne) sont également évoqués. Mais de son côté, Christophe Galtier a l’intention de s’accrocher à son poste. « Nous travaillons avec Luis Campos sur l'architecture de l'effectif de la saison prochaine », a-t-il martelé ce jeudi en conférence de presse au moment d’être interrogé sur le prochain exercice.

« Je me projette pour être l'entraîneur de la saison prochaine au PSG »