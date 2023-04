Le clan Galtier dénonce une magouille pour ce transfert

Thibault Morlain

Le scandale Christophe Galtier a donc éclaté, confirmant un peu plus les tensions entre le désormais entraîneur du PSG et Julien Fournier, ex-directeur sportif de l'OGC Nice. Entre les deux hommes, le point de non-retour aurait été atteint suite au transfert de Bilal Brahimi chez les Aiglons en janvier 2022. Un transfert qui suscite d'ailleurs certaines interrogations dans le clan Galtier.

En janvier 2022, l'OGC Nice recrute Bilal Brahimi, alors à Angers. Et c'est là que partirait toute l'histoire entre Christophe Galtier et Julien Fournier. Mais voilà que le transfert de l'international algérien est utilisé par l'entourage de l'entraîneur du PSG pour se défendre. Alors que l'ex-directeur sportif de Nice est à l'origine de cette opération Brahimi, des questions se posent sur une possible magouille.

Galtier - PSG : «Il faut une dinguerie» https://t.co/MLJTQMq1aI pic.twitter.com/0bfvVwL78X — le10sport (@le10sport) April 20, 2023

« C’est tout de même extrêmement troublant »

Pour 20 Minutes , une source proche de Christophe Galtier a ainsi émis certaines interrogations sur le transfert de Bilal Brahimi, acheté pour 7M€ par l'OGC Nice. « Un remplaçant d’Angers (…) pour huit millions d’euros, il fallait y penser. C’est tout de même extrêmement troublant. Vous avez un garçon qui arrive en janvier à Nice, Brahimi, acheté par Angers quelques mois plus tôt pour 1,3 million à Reims, qui n’est pas titulaire à Angers et qui est revendu quatre mois plus tard pour 7 millions d’euros. C’est magnifique ! Acheter un joueur qui n’a rien prouvé à ce prix-là, faut quand même être sacrément costaud. Or, c’est Fournier qui gère cette affaire tout seul, et c’est là que commencent les véritables tensions avec Galtier », explique cet interlocuteur.

« Il y a une embrouille claire et nette dans cette affaire »