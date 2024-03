PSG - Mbappé : Un transfert qui déchaîne le Real Madrid !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé au Real Madrid : Acte V. Après 2012, 2017, 2021 et 2022, 2024 semble être la bonne année pour le club merengue. En fin de contrat au PSG, Mbappé se rapprocherait de plus en plus de la Casa Blanca. Et dans la capitale espagnole, ça s’agiterait en coulisses.

A Madrid, l’arrivée tant attendue de Kylian Mbappé semble se dessiner un peu plus les jours passant. Le 13 février dernier, selon L’Équipe , le principal intéressé a transmis à son président sa décision de quitter le PSG à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. L’heure a enfin sonné pour le Real Madrid après divers échecs dans le feuilleton Mbappé ?

«Un grand joueur arrive, un élément connu des joueurs»

Le10sport.com vous confiait le 20 février dernier que de sérieuses discussions entre les décideurs du Real Madrid et l’entourage de Kylian Mbappé allaient avoir lieu dans les semaines à venir et qu’aucun accord total n’était à signaler avec le club merengue. Cependant, en coulisses, ça frétille d’impatience à Madrid selon José Félix Diaz. « Le Real Madrid se prépare à ce qui va arriver. Un grand joueur arrive, un élément connu des joueurs ».

JO 2024 : Antoine Dupont et Kylian Mbappé recalés ? https://t.co/fYbvpRjJIM pic.twitter.com/k7lGRxDBQK — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Mbappé va certainement rejoindre le Real Madrid cet été»