PSG : Mbappé s’en va, une légende vide son sac

Kylian Mbappé ne portera pas le maillot du PSG la saison prochaine. Après sept ans de bons et loyaux services, le joueur tricolore devait, vraisemblablement, rejoindre le Real Madrid. Un club que connait parfaitement Samuel Eto'o. Aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, la légende africaine est revenu sur cette décision.

Samuel Eto'o s'est pris d'estime pour Kylian Mbappé. Un joueur qu'il considère comme le meilleur du monde et qui partage, comme lui, des racines camerounaises. Bientôt, un nouveau point commun pourrait apparaître puisque le joueur de 25 ans est bien parti pour rejoindre le Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG. Un club au sein duquel Eto'o a débuté sa carrière européenne. Aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football, il s'est prononcé sur la décision de Mbappé.

Eto'o valide le départ de Mbappé

« Je suis supporter parisien. Il est bien évident que j'aurais aimé continuer à voir Kylian à Paris. Mais je respecte et je n'ai pas besoin de comprendre sa décision. C'est sa carrière. Il prend les décisions selon sa vision » a déclaré Eto'o lors d'un entretien accordé à France 24 . Mais pour lui, le plus important est de faire ce que l'on souhaite, peu importe les pressions extérieures. Il a relaté son expérience personnelle pour donner plus de crédit à son propos.

« J'ai été à sa place »