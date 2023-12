PSG : Mbappé reçoit un appel du pied pour son mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé fait déjà couler beaucoup d'encre étant donné que l'attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le PSG en fin de saison. Et Pedro Miguel Pauleta, ancien buteur emblématique du club de la capitale, passer un message à Mbappé et espère le voir prolonger au plus vite.

Interrogé au micro de Téléfoot en novembre dernier alors qu'il était en plein rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé avait une nouvelle fois semé le doute quant à son avenir au PSG : « C'est quelque chose dont je n'ai pas envie de parler, surtout que je l'ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. Donc c’est vraiment quelque chose dont j’ai pas envie de parler. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats, j’ai envie qu’on parle de ça plutôt que de moi. C’est quelque chose qui va bien se régler un jour, donc il y aura le temps de parler de ça », avait indiqué le capitaine des Bleus.

Un futur incertain au PSG

Il faut dire que la décision finale de Kylian Mbappé est plus que jamais attendue, d'autant que son contrat avec le PSG arrivera à expiration en juin prochain et qu'il continue d'affoler le Real Madrid. Et pour tenter de convaincre Mbappé, même les anciennes gloires du PSG se mobilisent...

Pauleta interpelle Mbappé