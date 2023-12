Mercato : Le PSG obligé de lâcher 150M€ s’il veut cette star ?

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs du Napoli, Victor Osimhen a tapé dans l'œil du PSG. En effet, le club de la capitale voudrait boucler le transfert du Ballon d'Or africain en 2024. Toutefois, les Azzurri tenteraient de faire passer la clause libératoire de Victor Osimhen à plus de 150M€.

Dans l'incapacité de recruter Victor Osimhen et Harry Kane, le PSG s'est offert les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Malgré ces deux arrivées, Luis Campos n'aurait pas tiré un trait sur le buteur du Napoli. En effet, le conseiller football du PSG aimerait toujours offrir Victor Osimhen à Luis Enrique. Toutefois, les Azzurri ont décidé de lui mettre des bâtons dans les roues sur ce dossier.

Une tradition est brisée avec Zaïre-Emery, le PSG a eu chaud https://t.co/WXL1XomdXC pic.twitter.com/zSBNJUiTqV — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

Osimhen va signer un contrat de 10M€ à Naples

Interrogé en marge de la remise du prix Campania Felix au début du mois de décembre, Aurelio De Laurentiis a annoncé que la prolongation de Victor Osimhen était imminente. Le numéro 9 du Napoli étant engagé jusqu'au 30 juin 2025 actuellement. « Pour Osimhen, nous en sommes à la signature du contrat, qui était en suspens cet été » , a affirmé le président de Naples.

Une clause libératoire supérieure à 150M€ ?