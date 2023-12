PSG, Real Madrid… Le prochain club de Mbappé est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné à de nombreuses reprises sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé n'a eu de cesse que de repousser les offensives des journalistes. Mais en coulisses, le joueur parisien aurait pris une décision. Selon les informations de la presse espagnole, le champion du monde 2018 se dirigerait vers un départ au Real Madrid à l'issue de son contrat avec le PSG.

A chacune de ses apparitions, les mêmes questions apparaissent : Kylian Mbappé quittera-t-il le PSG ? Finira-t-il par prolonger ? L'incertitude est grande, surtout que le joueur refuse constamment d'apporter une réponse claire. « C’est quelque chose dont je n’ai pas envie de parler, surtout que je l’ai fait déjà en juin et ça a pris une grosse partie de la sélection. J’ai vraiment envie qu’on parle de l’équipe nationale. On a de très bons résultats. J’ai envie qu’on parle plutôt de ça que de moi, sur quelque chose qui va se régler un jour. Il y aura le temps de parler de ça » avait-il, par exemple, confié en novembre dernier lors du dernier rassemblement de l'équipe de France.

Le Real Madrid réclame un accord dès le mois de janvier

Depuis, Mbappé n'a pas été questionné sur son avenir, mais ce sujet devrait revenir au premier plan dès les prochaines semaines. Car selon les informations du journaliste Eduardo Inda, le Real Madrid compterait son offensive dès le début de l'année 2024. « Le Real Madrid a fait savoir à l'entourage de Mbappé qu'il souhaitait une réponse, dans un sens ou dans un autre, le 4 janvier » a confié le patron d' OK Diario sur le plateau d' El Chiringuito.

Mbappé aurait pris sa décision