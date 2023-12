PSG - Mbappé : L'annonce inattendue sur son transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir. Et pour cause, il n'a toujours pas prolongé son bail et le Real Madrid serait toujours à l'affût pour recruter l'attaquant du PSG. Néanmoins, pour Alfonso Pérez Muñoz, ancien attaquant du club merengue, la priorité doit être de recruter Erling Haaland.

L'avenir de Kylian Mbappé va rapidement refaire parler de manière insistante. Et pour cause, son contrat s'achève en juin prochain au PSG, et il n'a toujours pas prolongé, ce qui lui offre la possibilité de partir libre à l'issue de la saison. Une opportunité que le Real Madrid pourrait saisir, mais selon Alfonso Pérez Muñoz, ancien avant-centre du club merengue, les Madrilènes ont plus besoin d'Erling Haaland.

Entre Haaland et Mbappé, Alfonso a tranché

« Les deux, mais si ce ne devait être qu'un seul, en raison du profil dont Madrid a besoin, ce serait Haaland. Je pense que Mbappé est le meilleur au monde, mais à ce poste, ils ont Vinicius et Rodrygo », confie-t-il dans une interview accordée à AS avant d'en rajouter une couche sur la nécessité de recruter un buteur.

«J'aurais signé un buteur»