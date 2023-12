Le PSG prépare le transfert d’un buteur

Axel Cornic

A quelques semaines du mercato hivernal le Paris Saint-Germain s’active, et pas seulement en ce qui concerne les arrivées. Ecarté du groupe depuis le début de la saison, Hugo Ekitike semble en effet être le candidat parfait au départ et au sein du club parisien on semble déjà avoir lancé les grandes manœuvres pour lui trouver un nouveau club.

Après avoir explosé au Stade de Reims il y a deux saisons, Hugo Ekitike a totalement disparu de la circulation. Car si le PSG a levé son option d’achat l’été dernier, l’attaquant ne semble absolument pas rentrer dans les plans de Luis Enrique, qui ne lui a offert qu’une poignée de minutes de jeu lors de la 1ere journée de Ligue 1.

Ekitike à l’OL ?

Depuis, Ekitike n’est plus réapparu au PSG et il n’est carrément plus dans les groupes du technicien espagnol, ce qui laisse clairement penser à un possible départ en janvier. L’Equipe a récemment annoncé qu’il pourrait rebondir dans un autre club du championnat français, puisque l’OL le suivrait de près.

Il semble avoir la cote en Serie A