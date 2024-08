PSG : Luis Enrique donne un indice sur la fin du mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’arrivée de Luis Enrique l’été dernier a coïncidé avec un changement radical dans la stratégie de recrutement du PSG. Désormais, le club de la capitale ne cherche plus à recruter des stars mais se focalisent sur de jeunes joueurs prometteurs pour l’avenir. Luis Enrique précise même qu’il veut des joueurs qui ont faim et qui sont ultra-motivés pour le PSG.

Depuis l'été dernier, le PSG a clairement pris un nouveau virage pour son mercato, recrutant essentiellement des joueurs à fort potentiel et très impliqué dans le projet. C'est ainsi que plusieurs grands espoirs sont amenés à se développer au PSG, ce qui enchante Luis Enrique qui donne son avis sur le profil des joueurs recherchés à l'avenir.

«Je suis convaincu que le plus important, c’est la faim que tu as»

« S’ils hésitent entre le PSG et un autre club, je leur dis de ne pas venir. Ce que nous leur disons avec Luis Campos. Nous ne voulons pas de joueurs qui viennent pour nous rendre service. Ça doit être l'inverse : nous voulons des joueurs qui ont faim, qui veulent venir dans un club unique comme le Paris Saint-Germain, dans une ville unique, dans un pays unique, et qui veulent entrer dans l'histoire du club. S’il n’aime pas le championnat, qu’il ne vienne pas. C’est aussi simple que ça. Je suis convaincu que le plus important, c’est la faim que tu as », confie-t-il au micro de PSGtv, avant d’afficher sa volonté de miser également sur les joueurs issus du centre de formation parisien, comme c'est déjà le cas avec Warren Zaïre-Emery ou encore Ibrahim Mbaye.

Luis Enrique veut miser sur les jeunes

« Je pense que notre équipe sera encore plus jeune que l'année dernière. Nous avons plusieurs joueurs issus de la formation parisienne au sein du groupe, de jeunes joueurs qui sont l'essence même du club. À l'avenir, nous voulons les voir devenir les leaders de l'équipe », ajoute Luis Enrique.