PSG : La guerre est déclarée pour ce transfert à 130M€ 

Pour pallier le départ de Kylian Mbappé, qui va rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement cet été, le PSG pense à recruter Victor Osimhen. Toutefois, le Napoli souhaite empocher un chèque d'environ 130M€ pour la vente de son numéro 9. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, Victor Osimhen serait suivi de près par d'autres écuries européennes.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG cet été, et ce, après avoir passé sept saisons à Paris. En ce sens, le numéro 7 de Luis Enrique aurait annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement à l'issue de cet exercice.

Le PSG en pince pour Osimhen

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid est actuellement en pole position pour recruter Kylian Mbappé. La Maison-Blanche a de l'avance sur Manchester United et Liverpool, qui ont eux aussi formulé une offre à la star du PSG.

Le Real et les écuries anglaises sont à l'affût