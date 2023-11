PSG : La date est annoncée pour la grande décision de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Real Madrid ou PSG ? Tout le monde voudrait connaître la prochaine destination de Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain. Mais selon les informations de la presse espagnole, il ne faut pas s'attendre à une prise de parole imminente de la part du joueur. Vraisemblablement, l'annonce devrait être faite à la fin de cette saison.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à draguer ouvertement Kylian Mbappé. « Kylian continue d'accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué deux finales mondiales et n'a même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir » a-t-il confié à La Gazzetta dello Sport . Car le dirigeant est conscient que la situation est fragile. Le contrat de Mbappé expire en juin et aucun signe ne laisse présager une nouvelle signature.





Le Real Madrid prêt à tout abandonner ?

Mais dans ce dossier, le PSG peut se rassurer en se disant que la piste Real Madrid a pris un sérieux coup ces derniers jours. A en croire la Cadena Ser, le club espagnol aurait pris la décision de se retirer de ce dossier en raison des exigences du joueur, mais aussi pour des raisons politiques. Reste à savoir si cela n'est pas une stratégie de communication de la part du Real Madrid pour mieux surprendre son adversaire.

Mbappé rendra sa décision à la fin de la saison