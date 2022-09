Foot - Mercato - PSG

Jackpot pour le Qatar, un révélation à 3,2 milliards d’euros tombe

Publié le 9 septembre 2022 à 23h30 par La rédaction

Depuis son arrivée en 2011, le Qatar a fait grandir le PSG de façon considérable. Entre les résultats sportifs et l’aspect financier, QSI a fait un grand bond en avant. Et le Qatar pourrait encore une fois toucher le jackpot grâce au club parisien, alors qu’une révélation à 3,2 milliards d’euros vient d’être faite…

C’est indéniable : le PSG est entré dans une toute nouvelle dimension en 2011, lors du rachat du club par la Qatar Sports Investments. Un deal qui a permis à la formation de basculer dans une toute nouvelle catégorie : celle des clubs les plus riches du monde. Et par conséquent, qui dit moyens considérables dit grosses retombées sportives. Mais pas que, puisqu’économiquement parlant, le club s’est également développé.

Mercato - PSG : Une grande menace à 10M€ pour le Qatar ? La réponse https://t.co/2TxuiytdtT pic.twitter.com/rc0iKcGTPN — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

Le PSG, 7e plus grande valeur du football

Ainsi, dans un communiqué publié par le PSG sur son site officiel, le club s'est réjoui des nouveaux résultats économiques. Et ces résultats sont tout bonnement impressionnants. En effet, pour la deuxième année consécutive, le club de la capitale française est dans le Top 50 des franchises ayant le plus de valeur dans le sport mondial, selon Forbes. Mieux que ça : le club est la 7e plus grande valeur du football. La marque du club serait évaluée à 3,2 milliards d’euros.

+300% en 5 ans

Par ailleurs, dans son communiqué, le Paris Saint-Germain a également fait le point sur la progression du club. Et cette dernière est à nouveau impressionnante. En effet, en 5 ans, le club a fait accroître sa valeur de 300%, soit la plus grande évolution parmi tous les clubs de football étudiés. Une véritable aubaine pour le club parisien, qui s’était habitué depuis plusieurs saisons à dépenser sans compter sur le marché des transferts. Tout récemment, le club a également réussi à sortir du lot sur les réseaux sociaux : il est en effet devenu le club de football le plus suivi sur TikTok , avec la barre des 30M d’abonnés franchie.

Un mercato à -92M€

Cependant, cet été, du côté du marché des transferts, le club parisien a beaucoup plus dépensé qu’il n’a fait rentrer d’argent dans les caisses. Du côté des dépenses, le club parisien a payé 147,5M€ cet été, tandis que seuls 54,3M€ sont entrés avec des départs. Ce qui représente finalement une balance négative de 92M€. Cette somme est cependant, pour le moment, à relativiser : plusieurs joueurs ont finalement quitté le club en prêt, avec option d’achat. Parmi les départs ayant rapporté de l’argent, on retrouve finalement ceux de Thilo Kehrer (12M€ à West Ham), Arnaud Kalimuendo (20M€ au Stade Rennais) ou encore celui d’Alphonse Aréola (West Ham, 9,3M€).