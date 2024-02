PSG : Il règle une grosse polémique avec l’OM !

Thomas Bourseau

Après quatre saisons passées au Bayern Munich et un titre de champion d’Europe remporté notamment face au PSG, Lucas Hernandez a rejoint le club parisien à la dernière intersaison. En raison de son affection pour l’OM clamée haut et fort pendant des années, Hernandez s’est mis une partie des supporters du Paris Saint-Germain à dos. Voici son plan pour inverser la tendance.

Lucas Hernandez est né à Marseille il y a tout juste 28 ans de cela, le 14 février 1996. Et quand bien même il n’est pas resté longtemps dans la cité phocéenne, s’exilant en Espagne pendant sa plus tendre enfance, Hernandez a toujours affirmé son amour pour l’OM au cours de sa carrière.

«Je me suis très bien adapté dès le premier jour»

Alors forcément, au moment de l’annonce de son transfert au Paris Saint-Germain à la dernière intersaison, certains supporters du PSG n’ont pas hésité à s’en prendre verbalement à Lucas Hernandez. Mais pas de quoi lui gâcher son acclimatation comme révélé aux médias du club de la capitale par le principal intéressé. « Depuis mon arrivée à Paris ? Je me sens très bien. Je suis très content d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Je me suis très bien adapté dès le premier jour. Franchement, je me sens super bien physiquement et mentalement. Pour le moment, tout va très bien ».

Pour dissiper les doutes des supporters parisiens, Lucas Hernandez a la solution

Pour ce qui est des critiques des supporters du PSG par rapport à son affiliation à Marseille et l’OM, Lucas Hernandez n’a pas caché qu’il comptait tout donner afin de gagner leur affection et notamment grâce à des trophées. « Je sais ce que je veux et que je dois faire dans la vie. Et sur le terrain, c’était de tout donner pour que ces supporters parisiens qui avaient un peu de doute, qu’ils l’éliminent de leurs têtes et qu’ils voient vraiment que je suis là pour tout donner pour ce club, et pour gagner beaucoup de titres. Je suis là pour ça, je suis un compétiteur et je suis là pour la gagne. Redire à tous les supporters parisiens va toujours tout donner sur le terrain et ramener le plus de trophées pour eux. Parce qu’au final, on joue pour eux, nos fans ».

Mercato - PSG : Dembélé dévoile son rêve avec Messi ! https://t.co/6yZqj8hmq0 pic.twitter.com/tXtHxSCmnx — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

Hernandez est «fier» d’avoir pris la décision de venir à Paris avec sa famille