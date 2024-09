PSG : Il quitte Paris et jubile après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Recruté par le PSG en 2022 en provenance de Valence, Carlos Soler n’aura jamais réussi à briller avec le club de la capitale. Plus dans les plans de Luis Enrique, l’Espagnol était alors poussé vers la sortie à l’occasion de ce mercato estival. Un départ qui a fini par se boucler le dernier jour du marché avec un prêté du côté de West Ham. De quoi faire le bonheur de Carlos Soler.

Pour Carlos Soler, c’était bouché pour lui au PSG pour cette saison. Luis Enrique ne comptait pas sur le milieu de terrain avec le club de la capitale, le poussant donc vers la porte de sortie. Malgré des performances décevantes à Paris, Soler avait encore une belle cote sur le marché et plusieurs clubs étaient intéressés. Il aura finalement fallu attendre le dernier jour du mercato pour voir Soler faire ses valises. Et c’est en Premier League que l’ancien de Valence a posé ses valises puisqu’il a été prêté à West Ham.

« Ça a toujours été un de mes rêves de jouer en Premier League »

Carlos Soler va donc évoluer du côté de Londres. Désormais à West Ham, le joueur prêté par le PSG est aux anges comme il a pu l’expliquer aux médias des Hammers : « Je suis vraiment très excité d’être ici en tant que joueur de West Ham. Ça a toujours été un de mes rêves de jouer en Premier League et le faire à Londres avec un club comme West Ham est un sentiment incroyable. Je suis impatient de ressentir le soutien des fans, j’en ai déjà entendu énormément en parlant avec les gens du club, comme mon bon ami Pablo Fornals. Je suis excité de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de tout donner pour ce club dans le meilleur championnat du monde ».

Le PSG dans l’urgence

Carlos Soler a ainsi été prêté à West Ham alors qu’on pensait que le PSG allait le transférer. Pourquoi un tel changement ? Loïc Tanzi, journaliste pour L’Equipe, a fait savoir : « Paris a demandé un transfert ou prêt avec option automatique depuis le début du mercato. Cela va se terminer en prêt avec option non automatique car il n'y a plus de temps et Paris doit absolument dégraisser ».