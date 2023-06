PSG : Il annonce un transfert improbable avec Verratti

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa prolongation de contrat actée l’hiver dernier avec le PSG, Marco Verratti pourrait ne pas être retenu en cas de bonne offre cet été. Daniel Riolo confirme cette tendance pour le milieu de terrain italien, et précise même que Verratti pourrait se retrouver au cœur d’un échange inattendu au PSG.

Le 28 décembre dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. Pourtant, au même titre que Neymar qui dispose lui aussi d’un bail longue durée au Parc des Princes, le milieu de terrain italien pourrait être poussé vers la sortie cet été, le PSG n’étant pas forcément satisfait de son rendement.

Riolo annonce un grand ménage

Sur les ondes de RMC Sport , dans l’After Foot, Daniel Riolo a indiqué que le PSG préparait un grand menace en vue du mercato : « Je vous ai parlé d'un grand chamboulement d'effectif, on veut passer à autre chose. Donc les gars qui ont déçu, on va les pousser dehors ». Et Marco Verratti pourrait donc être concerné.

« Dans un deal avec un joueur qui vient »