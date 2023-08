PSG : Il promet du lourd après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le PSG en début de semaine, Gonçalo Ramos a effectué ses grands débuts sous le maillot du club de la capitale samedi soir contre le FC Lorient. Le nouveau buteur portugais du club de la capitale n’a pas trouvé le chemin des filets, mais il promet d’y remédier dès le prochain match.

Le PSG attendait depuis le début de l’été son nouveau buteur, c’est chose faite depuis lundi dernier puisque l’international portugais Gonçalo Ramos (22 ans) a été recruté en provenance du Benfica Lisbonne, sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire de 65M€ + 15M€ de bonus.

Le clan Neymar prend une décision à 100M€, le PSG va adorer https://t.co/c6xEPkKWMB pic.twitter.com/xTdDRuaMiU — le10sport (@le10sport) August 13, 2023

Ramos muet contre Lorient

Aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique samedi soir pour la reprise du PSG face au FC Lorient en championnat (0-0), Ramos n’a pas réussi à débloquer son compteur sous ses nouvelles couleurs. Mais le Portugais fait une promesse après la rencontre.

« Je marquerai au prochain match »