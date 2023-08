C'est officiel, le PSG annonce l'arrivée de son buteur

Hugo Chirossel

Alors que sept recrues sont déjà venues renforcer son effectif depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG vient d’annoncer l’arrivée d’un huitième joueur. En effet, un accord a d’ores et déjà été trouvé pour le prêt avec option d’achat de Gonçalo Ramos. Et ce lundi soir, le club de la capitale a officialisé la signature du Portugais.

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour et Arnaud Tenas, sans compter Xavi Simons, revenu après une saison passée au PSV Eindhoven et parti dans la foulée en prêt au RB Leipzig, le PSG a déjà bouclé les arrivées de sept recrues lors de ce mercato estival. Et ce lundi soir, le club de la capitale a annoncé la signature d’un huitième joueur.

Le PSG tease l’arrivée de Ramos

En effet, Gonçalo Ramos portera le maillot du PSG la saison prochaine. Un accord a d’ores et déjà été trouvé avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de l‘international portugais (7 sélections), à qui il restait deux ans de contrat. L’attaquant âgé de 22 ans rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, une opération qui au total devrait coûter 80M€ au club de la capitale, 65M€ plus 15M€ de bonus. Avant l'officialisation de ce transfert, le PSG a commencé à teaser l’arrivée de Gonçalo Ramos sur les réseaux sociaux.

« Maintenant c’est à toi d’écrire l’histoire du Paris Saint-Germain »