Il a choisi le PSG, un transfert à 100M€ se prépare

Hugo Chirossel

Alors que le transfert de Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne est bouclé et qu’il ne manque plus que l’officialisation, le PSG veut s’attacher les services d’un autre attaquant d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, les dirigeants parisiens ont jeté leur dévolu sur Randal Kolo Muani. Pour se séparer de l’international français, l’Eintracht Francfort demanderait au moins 100M€.

En quête d’un attaquant depuis de longues semaines, le PSG touche enfin au but. Gonçalo Ramos va s’engager avec le club de la capitale en provenance du Benfica Lisbonne, tandis qu’Ousmane Dembélé va lui aussi venir renforcer le secteur offensif des Parisiens.

Après Ramos, le PSG veut Kolo Muani

Si l’arrivée de Gonçalo Ramos ne fait plus aucun doute, le PSG n’a pas mis un terme à sa recherche d’un attaquant. Les dirigeants parisiens sont aussi dans la course afin de s’attacher les services de Randal Kolo Muani, auteur d’une très bonne première saison avec l’Eintracht Francfort, au cours de laquelle il a inscrit 23 buts et délivré 17 passes décisives toutes compétitions confondues.

Francfort demande au moins 100M€