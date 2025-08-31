PSG - Guardiola : Accord confirmé !

Pierrick Levallet

La fin du mercato s’annonce animée pour le PSG. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts, le club de la capitale cherche encore à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le portier italien semble prendre la direction de Manchester City, où il se serait mis d’accord avec un certain Pep Guardiola pour son avenir.

Les dernières heures du mercato promettent d’être rythmées pour le PSG. Le marché des transferts ferme ses portes ce lundi soir, ce qui laisse peu de temps au club de la capitale pour trouver une issue favorable pour Gianluigi Donnarumma. Alors que son contrat expire en juin 2026, le portier italien n’a pas réussi à s’entendre avec les Rouge-et-Bleu autour d’une prolongation de contrat. La formation parisienne souhaite donc s’en séparer pour éviter un départ libre l’été prochain, deux ans après celui de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Le PSG pousse pour le départ de Donnarumma... Le PSG - qui l'a remplacé par Lucas Chevalier cet été - pousse donc Gianluigi Donnarumma vers la sortie depuis plusieurs semaines. Et tout porte à croire que le champion d’Europe rebondira du côté de Manchester City. Les Sky Blues aimeraient enrôler le gardien de but de 26 ans pour remplacer Ederson. L’Italien se serait d’ailleurs déjà entendu avec les Cityzens.