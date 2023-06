PSG : Galtier annoncé à l’OM, il hallucine

Axel Cornic

Alors que selon nos informations un départ de Christophe Galtier est imminent, un autre club de Ligue 1 semble s’intéresser à lui. Il s’agirait de l’Olympique de Marseille, où le président Pablo Longoria serait intéressé par le profil de l’actuel entraineur du Paris Saint-Germain. Pourtant, ce choix est loin de faire l’unanimité...

La rivalité entre le PSG et l’OM pourrait en prendre un sacré coup. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com Luis Campos a été contraint à lâcher Christophe Galtier, qui quittera donc le PSG à un an de la fin de son contrat. Mais il pourrait rapidement rebondir dans un nouveau club et non des moindres, avec l’OM.

Galtier, la folle idée de l'OM

Plusieurs sources ont en effet annoncé ces derniers jours que Galtier ne laisserait pas insensible Pablo Longoria, qui doit trouver un successeur à Igor Tudor. Ancien joueur de l’OM et surtout natif de Marseille, le coach de 56 ans pourrait être le prochain pilote du projet phocéen.

« D’une année sur l’autre, sans avoir un club entre les deux, c’est impossible »