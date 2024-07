PSG : Coup de tonnerre confirmé pour le transfert de l’été

La rédaction

Près de deux mois après le départ de Kylian Mbappé, le PSG est toujours à la recherche d’un attaquant capable de combler la perte du Bondynois. Alors que la piste Khvicha Kvaratskhelia est vraisemblablement tombée à l’eau, des rumeurs annoncent que les Franciliens seraient sur les traces de Victor Osimhen. Mais il n'y a que très peu de chances de voir le Nigérian débarquer au Parc des Princes.

Le PSG se cherche toujours un attaquant de gros calibre. Après avoir vu Kylian Mbappé refuser de prolonger son contrat et rejoindre le Real Madrid, les rouges et bleus ciblent différentes options pour le remplacer. Depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen revient en boucle au Parc des Princes. Mais comme nous vous l’annoncions en exclusivité sur le10sport.com, les négociations entre le club de la capitale et le Napoli sont au point mort.

Mercato - PSG : Le Qatar en danger pour la signature d'une star ? https://t.co/BzRNELtCus pic.twitter.com/Vc8K7CPRYC — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

Aucun avancement entre le PSG et Naples

Fabrizio Romano annonce ce samedi que le PSG et Naples voient leurs négociations largement patiner. Les Italiens souhaiteraient voir Kang-in Lee inclus dans le deal pour Victor Osimhen, mais les Champions de France auraient refusé de voir le Coréen partir.

Pas de nouvel avant-centre au PSG ?

Toujours d’après Fabrizio Romano, le PSG serait satisfait par Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Alors que le second cité était potentiellement annoncé partant ces dernières semaines, son avenir semble finalement s’écrire à Paris. Reste désormais à voir si Luis Enrique accordera toute sa confiance à ses deux attaquants.