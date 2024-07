PSG - Real Madrid : Il les snobe et exulte pour son transfert XXL !

Thomas Bourseau

Leny Yoro a pris son monde à contrepied. En effet, pendant un temps, un transfert autre que le Real Madrid ou le PSG semblait impossible. Et ce, malgré l’intérêt de Liverpool. Mais finalement, le défenseur de 18 ans a quitté le LOSC pour Manchester United. Un choix fort qu’il ne regrette absolument pas.

Pendant de longues semaines, Leny Yoro a semblé destiné à rejoindre le PSG ou le Real Madrid. C’est en effet ce que le10sport.com vous confiait à la fin du mois de juin, une finale entre le champion de France et d’Espagne pour s’attacher les services du défenseur central de 18 ans qui évoluait alors au LOSC. Liverpool s’était positionné en embuscade dans cette opération afin de préparer la succession de Virgil Van Dijk.

Mercato - PSG : Le Qatar en danger pour la signature d'une star ? https://t.co/BzRNELtCus pic.twitter.com/Vc8K7CPRYC — le10sport (@le10sport) July 22, 2024

«Pour moi, la Premier League... c'est là que le football existe pleinement»

Néanmoins, c’est Manchester United qui a raflé la mise dans la course à la signature de Leny Yoro contre la coquette somme de 63M€ alors qu’il ne restait qu’une seule saison sur son contrat au LOSC. Le journaliste Romain Molina affirmait la semaine dernière que le clan Yoro se serait régalé en termes de commissions pour ce transfert. Toutefois, Yoro n’a clairement pas boudé son plaisir au moment de s’exprimer aux médias de Manchester United ce lundi. « Oui, pour moi, c'est le plus grand championnat du monde. Pour moi, la Premier League... c'est là que le football existe pleinement. Donc les supporters, le niveau - parce que le niveau est fou là-bas, il n'y a pas de match facile - et, pour moi, la Premier League, c'est le plus grand championnat du monde. ».

«C'est un stade historique et je suis très excité à l'idée de jouer à Old Trafford»

D’ailleurs, les proches de Leny Yoro ont été impressionnés par Old Trafford à l’instar du nouveau défenseur de Manchester United. « C'est fou. C'est un stade historique et je suis très excité à l'idée de jouer à Old Trafford, pour être honnête. Alors, oui, c'est incroyable. Je m'imaginais déjà sur le terrain. J'étais avec ma famille là-bas, et ils ont été impressionnés eux aussi. Alors, oui, nous avons pris beaucoup de photos ! Vous savez, c'est l'un des plus grands stades du monde ».

«Pour être honnête, je suis très heureux d'être ici»

Pour finir, Leny Yoro n’a laissé transparaître le moindre regret concernant ses transferts avortés au PSG ou au Real Madrid. Au contraire, le jeune international espoir français est « heureux » d’être dans un club aussi mythique que Manchester United. « Pour être honnête, je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de jouer pour cette équipe et j'ai vraiment hâte de vous voir à Old Trafford ».