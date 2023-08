PSG : «C'est violent», Riolo se lâche sur Verratti

Pierrick Levallet

Après Neymar, Marco Verratti pourrait bien être la prochaine star à quitter le PSG. L'international italien n'est plus désiré dans la capitale et la direction parisienne lui a bien fait savoir qu'il n'entrait plus dans les plans. De ce fait, le joueur de 30 ans pourrait rebondir en Arabie Saoudite ou au Qatar cet été. Et Daniel Riolo avoue être surpris par la tournure que prend la fin de carrière du champion d'Europe.

L’aventure de Marco Verratti au PSG touche peut-être à sa fin. Alors que la fin du mercato approche, le champion d’Europe continue d’être annoncé sur le départ. Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer qu’il est très proche de la sortie. Si le transfert de l’Italien n’est pas encore bouclé, le PSG a néanmoins réitéré son souhait de le voir partir.

C’est confirmé pour le prochain club de Verratti ? https://t.co/8QD4Mu0AsI pic.twitter.com/nCrYAYjsHp — le10sport (@le10sport) August 30, 2023

Le PSG pousse Verratti vers la sortie

D’après les informations de RMC Sport , le PSG aurait répété à Marco Verratti qu’il n’entrait plus dans les plans du club. Le message aurait été compris par l’international italien, qui voudrait quitter la formation parisienne. L’Arabie Saoudite et le Qatar poussent notamment pour s’attacher les services du milieu de terrain de 30 ans. Daniel Riolo avoue d’ailleurs être assez surpris de la tournure que prend la fin de carrière de Marco Verratti.

«La situation est totalement folle pour ce joueur»