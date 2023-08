Le PSG pousse une star vers la sortie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté il y a onze ans par le PSG, Marco Verratti vit probablement ses derniers instants dans la capitale. L’international italien ne rentre pas dans les plans du club parisien, qui a prévenu son numéro 6 qu’un départ était souhaitable avant la fermeture du mercato. Un message bien reçu par le principal intéressé.

Longtemps considéré comme intransférable au PSG, Marco Verratti dispose d’un statut radicalement différent cet été. L’international italien est en effet annoncé sur le départ et pourrait plier bagage avant la fermeture du mercato. Annoncé en Arabie saoudite, le milieu arrivé du côté du Parc des Princes en 2012 pourrait finalement s’engager au Qatar, et plus précisément à Al-Arabi.

Le PSG cible un crack de Deschamps pour oublier Verratti https://t.co/Filcm9RuhI pic.twitter.com/y17LT5LDGo — le10sport (@le10sport) August 28, 2023

Verratti poussé vers la sortie

Le PSG espère en tout cas convaincre Marco Verratti de partir et ferait le forcing pour parvenir à ses fins. D’après les informations de RMC , le club a répété ces derniers jours à son numéro 6 qu’il n’entrait pas dans les plans pour cette nouvelle saison, l’incitant ainsi à aller voir ailleurs.

Luis Campos l’avait déjà prévenu

Au début de l’été, Luis Campos avait déjà prévenu Marco Verratti et d’autres membres du vestiaire comme Neymar que leur départ était espéré durant le mercato. Un message bien reçu par l’Italien, qui ne se voit pas rester.