PSG : C’est terminé pour Verratti, il fait une confession

Marco Verratti a passé onze saisons au PSG, mais en raison de son hygiène de vie souvent pointée du doigt et de ses blessures récurrentes, son influence dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain a considérablement baissé au fil des années et particulièrement ces dernières saisons. De quoi pousser le PSG à vouloir le vendre cet été, mais Verratti attendait un signe en Europe.

Marco Verratti n’a plus la cote au Paris Saint-Germain. La faute à son rendement qui a concrètement diminué ces derniers temps et surtout, la nouvelle philosophie sportive mise en place à Paris par les dirigeants et l’entraîneur Luis Enrique. Ce mois-ci, au retour de la tournée de pré-saison en Asie, Enrique et le conseiller football Luis Campos lui ont fait savoir que ses jours étaient comptés au PSG et qui lui fallait trouver un autre club.

Verratti attend un signe d’un club européen

le10sport.com vous a confié le 14 août dernier que l’avenir de Marco Verratti s’écrivait en Arabie saoudite et que le club parisien prenait déjà pour acquis son transfert en Saudi Pro League. Néanmoins, les différentes parties ne viendraient pas à s’entendre sur l’indemnité du transfert. Verratti a pour sa part donné son accord à Al-Hilal et à Al-Ahli selon diverses informations, mais aurait voulu rester sur le Vieux Continent selon Jérôme Rothen. « C’est fou qu’à son âge 31 ans, il n’y ait pas Barcelone ou un club en Europe qui met 50M€ sur Verratti. Lui il attend ça, il y croit. Comme quoi son image, son niveau de jeu, a pris un sacré coup quoi ».

«C’est un problème pour le PSG de le garder»