PSG : Il fait son mea culpa sur ce transfert à 40M€

Pierrick Levallet

Recruté pour 40M€ l'été dernier, Vitinha a fait l'objet de quelques critiques la saison passée. Certains, comme David Ginola, n'ont d'ailleurs pas manqué de le pointer du doigt après le fiasco en Ligue des champions. Néanmoins, la légende du PSG avoue avoir peut-être jugé le milieu de terrain de 23 ans un peu trop vite.

L’été dernier, Luis Campos réalisait son premier mercato au PSG. Le conseiller football parisien faisait venir Vitinha, Hugo Ekitike, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Nordi Mukiele et Carlos Soler dans la capitale. Néanmoins, peu de joueurs ont réussi à s’imposer. Renato Sanches a été envoyé à l’AS Roma cet été, Hugo Ekitike est en instance de départ, Carlos Soler est très loin de faire l’unanimité, à l’instar de Vitinha. Après un début de saison intéressant, le Portugais - recruté pour 40M€ - s’est montré moins à son avantage et a fait l’objet de quelques critiques. Mais entouré par Warren Zaïre-Emery et Manuel Ugarte en ce début d’exercice 2023-2024, Vitinha semble bien plus à l’aise. David Ginola, qui le portait comme l’un des responsables du fiasco en Ligue des champions la saison passée, avoue d’ailleurs avoir jugé le joueur de 23 ans un peu trop vite.

«Il incarne un véritable meneur de jeu»

« Il y a désormais une plus grande cohérence dans ce PSG, je pense que c'est le terme approprié. J'ai ressenti une équipe bien plus solide. J'ai enfin compris pourquoi le PSG a recruté Vitinha, car l'année dernière j'étais perplexe. J'ai observé un joueur capable de faire la différence avec le ballon aux pieds, démontrant une vision du jeu exceptionnelle. Il incarne un véritable meneur de jeu, un authentique numéro 10 capable de distiller de précieux ballons » a lancé la légende du PSG au micro du Canal Football Club .

«Nous espérons tous que cela se confirmera tout au long de la saison»