PSG : Accord trouvé, le transfert d’un buteur est imminent

Pierrick Levallet

D'ici la fin du mercato, le PSG pourrait boucler un nouveau départ avec celui d'Hugo Ekitike. Arrivé l'été dernier, le buteur de 21 ans ne serait plus vraiment désiré dans la capitale. Plusieurs clubs seraient intéressés par ses services, dont West Ham et l'Eintracht Francfort. Et ces dernières heures, une offre aurait convaincu les dirigeants parisiens.

Plutôt actif dans le sens des arrivées, le PSG souhaite également dégraisser son effectif. Dans cette optique, plusieurs départs sont attendus d’ici la fin du mercato. Hugo Ekitike est notamment annoncé vers la sortie depuis plusieurs semaines maintenant. Arrivé l’été dernier, le buteur de 21 ans ne serait plus vraiment désiré dans la capitale.

Le mercato s'agite autour d'Ekitike

Plusieurs clubs seraient intéressés par lui. Avant de se tourner vers Elye Wahi, le RC Lens en pinçait pour Hugo Ekitike. L’OL veut également mettre la main sur le joueur du PSG comme Le10Sport.com a pu le révéler en exclusivité, tout comme West Ham et l’Eintracht Francfort. Et ces dernières heures, une offre aurait convaincu les dirigeants parisiens.

L'Eintracht Francfort accélère dans le dossier