Pogba - OM : La proposition validée en direct !

Alors qu’il est libre de tout contrat après son départ de la Juventus, Paul Pogba a reçu un nouvel appel du pied de la part d’Adrien Rabiot pour qu’il le rejoigne à Marseille. Ce dernier aimerait bien qu’il fasse comme lui et s’engage avec l’OM, une prise de parole appréciée et saluée par Jérôme Rothen.

« J’aimerais bien jouer avec Paul. » Coéquipiers à la Juventus, Paul Pogba et Adrien Rabiot n’ont pas vraiment eu l’occasion d’évoluer ensemble. Après la victoire sur la pelouse de l’ASSE dimanche soir (0-2), le second nommé l’a invité à faire comme lui et le rejoindre à l’OM.

«On l'invite grandement à venir jouer à l'OM»

« On l'invite grandement à venir jouer à l'OM. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel, des joueurs jusqu'au coach en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. S'il veut venir, c'est avec grand plaisir », a déclaré Adrien Rabiot sur DAZN.

«Il défend son pote mais surtout le projet marseillais»

Dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a salué cette prise de parole du milieu de l’OM : « Pour une fois qu’un joueur répond… Adrien Rabiot a été honnête, s’il a signé à l’OM, c’est qu’il est ambitieux. Il répond aux journalistes avec toute la franchise qu'on lui connaît. Il défend son pote mais surtout le projet marseillais. »