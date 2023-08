Payet viré par l'OM, une date déjà fixée pour son retour ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui courait jusqu'au 30 juin 2024, Dimitri Payet a été remercié par sa direction à l'intersaison. Pour poursuivre sa carrière, le milieu offensif de 36 ans est sur le point de s'engager en faveur de Vasco de Gama. Et après deux années au Brésil, Dimitri Payet devrait prendre sa retraite sportive et intégrer l'organigramme de l'OM.

Alors qu'il avait encore une année de contrat avec l'OM, Dimitri Payet a été évincé par Pablo Longoria. En effet, le milieu offensif de 36 ans n'est plus un joueur marseillais actuellement. Malgré tout, Dimitri Payet ne devrait pas raccrocher les crampons de si tôt.

Payet va signer à Vasco de Gama

Comme annoncé par Vasco de Gama sur X , un pré-contrat a été signé avec Dimitri Payet. Ainsi, l'ancien de l'OM va passer sa visite médicale à Rio dans les prochains jours, avant de parapher son bail définitif. Et après son séjour au Brésil, Dimitri Payet devrait faire son retour à l'OM.

L'OM et Payet ont pris rendez-vous dans 2 ans