OM : Un transfert bouclé en 10 jours ?

Axel Cornic

L’été pourrait être à nouveau agité à l’Olympique de Marseille, avec notamment un premier départ qui se dessine. Parmi les meilleurs joueurs de la saison, Luis Henrique semble avoir tapé dans l’œil de l’Inter, qui pousserait pour l’offrir à Simone Inzaghi avant le début du Mondial des clubs le 15 juin prochain.

Considéré comme un gros flop il y a un an, Luis Henrique s’est totalement révélé sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison. Replacé à un poste inédit de milieu droit, le Brésilien est l’un des éléments fort de l’OM, mais il pourrait bien ne pas le rester très longtemps.

L’Inter pousse pour Luis Henrique

Voilà plusieurs semaines déjà que les médias italiens évoquent un possible transfert à l’Inter, où Simone Inzaghi souhaiterait en faire la doublure de Denzel Dumfries. D’après les informations de Sky Sport Italia, un accord total aurait été trouvé avec le joueur de l’OM sur un contrat de cinq ans, mais également avec ses agents concernant les éventuelles commissions de transfert.

Le sprint est lancé, mais...

Reste toutefois à trouver un accord entre les clubs et pour le moment, ça ne semble pas être simple. TMW explique que l’Inter souhaiterait boucler le transfert de Luis Henrique dans les dix prochains jours et serait monté jusqu’à 25M€ bonus compris. Une belle somme quand on sait qu’il avait été acheté pour 8M€ en 2020, mais l’OM resterait pour le moment bloquée sur sa réclamation de 30M€.