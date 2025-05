70M€ : Le PSG va dégoûter Lamine Yamal ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très attentif au marché des jeunes talents, le PSG pourrait prochainement jeter son dévolu sur Rodrigo Mora. Évoluant au FC Porto, le crack de 17 ans dispose d’une clause libératoire de 70M€, que Paris pourrait décider de lever cet été. Un transfert énorme pour un joueur qui pourrait faire de l’ombre à Lamine Yamal dans les prochaines années. Explication.

Le mercato du PSG devrait être plutôt mouvementé cet été. Friand de pépites et très présent sur le marché des jeunes joueurs prometteurs, encore plus lorsque ces derniers sont Portugais, Paris a un certain Rodrigo Mora dans le viseur. A seulement 17 ans, le milieu offensif impressionne du côté du FC Porto.

Rodrigo Mora vers le PSG ?

Attisant les convoitises de nombreux clubs, dont le PSG, Rodrigo Mora a prolongé avec Porto. Le club portugais a officialisé ce nouveau contrat jusqu’en 2030 ce mercredi soir. Mais cela ne signifie pas forcément que le crack né en 2007 va rester longtemps chez les Dragons, car au sein de ce dernier, la présence d’une clause libératoire de 70M€ pourrait lui faciliter un départ vers un gros club européen.

Après Lamine Yamal, la génération 2007 brille

Ce jeudi, AS surnomme Rodrigo Mora le Lamine Yamal portugais. Si le phénomène du Barça est l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 17 ans, avec Mora, le PSG pourrait se targuer de posséder en ses rangs, le second joueur le plus talentueux de la génération 2007. De là à imaginer une bataille entre les deux cracks pour le Ballon d’Or sur les prochaines années ? Seul l’avenir le dira...