Officiel : Du jamais-vu avec le PSG !

Le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions après sa victoire contre Arsenal, de quoi permettre à Canal+ de réaliser une performance record. Avec 4,14 millions de téléspectateurs, la chaîne cryptée a battu son précédent record d'audience pour un match de football. Le match contre l’Inter sera co-diffusé par la chaîne cryptée et M6.

Sans surprise, le Parc des Princes était bondé pour assister à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions. Un succès contre Arsenal (2-1) qui a également été très largement suivi à la télévision, permettant à Canal+ de battre un record historique grâce à cette demi-finale retour.

Record historique pour Canal+

Près de 4,14 millions de téléspectateurs étaient devant leur écran pour assister à la victoire du PSG. « Un record absolu pour un match de football sur les chaînes Canal + », s’est réjoui sur X Maxime Saada, le patron de la chaîne cryptée.

La finale également sur M6

Le 31 mai prochain, le PSG affrontera l’Inter du côté de Munich, une finale qui sera également à suivre sur Canal+, mais aussi sur M6. « Pour la première fois de son histoire, M6 sera le diffuseur officiel en clair de la finale de Ligue des champions en 2025, 2026 et 2027, la plus prestigieuse des compétitions européennes des clubs », avait annoncé la Six il y a trois ans. Cela démarre fort avec la présence d’une équipe française en finale.