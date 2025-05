PSG : Luis Enrique vend la mèche pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une victoire éclatante contre Arsenal (2-1), le PSG se prépare à affronter l’Inter en finale de la Ligue des champions, sous la houlette de Luis Enrique. Fort de sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2027, l’Espagnol incarne le renouveau parisien, se projetant avec ambition dans un projet où il se dit épanoui.

Une semaine après sa victoire à l’Emirates Stadium (1-0), le PSG a de nouveau pris le dessus sur Arsenal mercredi soir (2-1), se qualifiant ainsi pour la finale de la Ligue des champions. Face à l’Inter, le 31 mai prochain, le club de la capitale aura l’occasion de décrocher le Graal européen. Un moment qui sera forcément fort pour Luis Enrique, arrivé dans la capitale il y a deux ans.

« J’ai cette capacité à me projeter »

« Il n'y a pas de logique dans le foot. Le premier jour où je me suis assis ici, j'ai dit que notre objectif était d'écrire une page de l’histoire, a réagi Luis Enrique au moment d’être interrogé sur ses deux ans au PSG. Être les premiers à le faire. Dans ce projet qui a changé, où je me sens très bien. Avec Luis Campos, le président Nasser al-Khelaïfi, j'ai cette capacité à me projeter. »

Une prolongation jusqu’en 2027

Épanoui au PSG, Luis Enrique se voit donc sur le long terme dans la capitale, lui qui a prolongé son contrat en début d’année. L’Espagnol est engagé jusqu’en juin 2027, lui qui a su s’imposer comme le nouvel homme fort du club parisien, une première depuis le rachat par le Qatar en 2011.