Kylian Mbappé : Le PSG a trouvé mieux !

Ayant quitté le PSG libre l’été dernier afin de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé laissait planer le doute sur les capacités offensives parisiennes sur cette saison. Mais le départ du numéro 7 a permis à Ousmane Dembélé de prendre une tout autre dimension, lui qui a désormais dépassé le Bondynois en termes de statistiques en Ligue des Champions. Explication.

Le PSG dans l’histoire ! Ce mercredi soir, le club parisien a triomphé d’Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions (2-1), et s’est donc hissé en finale de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont pu compter sur un magnifique but inscrit par Fabian Ruiz, puis ont remué le couteau dans la plaie avec Achraf Hakimi dans le second acte, le Marocain ayant été servi par Ousmane Dembélé.

Mbappé remplacé par Dembélé au PSG

Pas encore totalement remis de sa lésion aux ischios-jambiers, le numéro 10 a démarré la rencontre sur le banc, avant de remplacer Bradley Barcola en deuxième période. Véritable leader offensif du PSG cette saison, Ousmane Dembélé a parfaitement remplacé Kylian Mbappé à Paris. L’ancien numéro 7, qui avec son départ, laissait planer des doutes sur les capacités offensives du PSG, a même été dépassé par son ancien coéquipier.

Le numéro 10 joueur le plus décisif en Ligue des Champions avec le PSG

En effet, comme le relaye le compte X ParisSG Infos, Ousmane Dembélé est désormais impliqué sur 12 buts sur cette campagne de Ligue des Champions (8 buts, 4 passes décisives), plus haut total pour un joueur avec un club français sur un même exercice dans la compétition, et devant un certain Kylian Mbappé, éliminé quant à lui en quart de finale avec le Real Madrid.