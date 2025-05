Kylian Mbappé : Une célébrité règle ses comptes ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est une machine à presser et multiplie les dangers lorsque tout était concentré autour de l'actuel attaquant du Real Madrid la saison dernière. Toute l'équipe est solidaire dans les courses et dans l'effort, c'est du moins l'analyse de DJ Snake partagée en interview avec Le Parisien.

Au bout de sept saisons avec une flopée de trophées et un titre honorifique de meilleur buteur de l'histoire du club, Kylian Mbappé a plié bagage après une élimination du PSG en demi-finales de Ligue des champions ainsi qu'une Ligue 1 et une Coupe de France sous les ordres de Luis Enrique. Depuis le départ de Mbappé, les joueurs avouent tous tirer dans le même sens et faire les efforts ensemble comme Achraf Hakimi le reconnaissait dernièrement.

Pour DJ Snake, le PSG a «quelque chose de particulier» cette année

Supporter inconditionnel du PSG depuis le milieu des années 2000, DJ Snake a confirmé la tendance en interview pour Le Parisien. « Si le PSG a quelque chose de particulier cette saison ? Clairement oui, parce que c’est une équipe jeune, une équipe sur qui personne n’aurait misé en début de saison. Tout le monde parlait de saison de transition, et là on finit en demi-finale (...). Donc bravo ».

«Tout le monde court, tout le monde se bat»

« Comme quoi, parfois, il faut donner leur chance aux jeunes, et essayer de trouver le bon équilibre pour créer un bon effectif. Luis Enrique y est pour beaucoup. L’équipe n’est pas aussi prévisible que les autres années. Le danger vient de partout, tout le monde court, tout le monde se bat. Il y a vraiment une bonne énergie ». a conclu DJ Snake pendant son entrevue avec le quotidien de la capitale. Un message quelque peu dissimulé de la part du musicien, mais qui en dit long sur l'harmonie tactique du PSG sans Kylian Mbappé. Reste à savoir comment se terminera la saison du Paris Saint-Germain à présent.