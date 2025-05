Kylian Mbappé : Un «joueur à part» le remplace au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'été dernier, le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid a laissé un grand vide au PSG. Pourtant, sans recruter de grande star en remplacement, le club de la capitale a vu Ousmane Dembélé s'imposer brillamment. Repositionné dans l'axe sous la houlette de Luis Enrique, l’international français totalise 33 buts avant la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal. Du côté de Rennes, son club formateur, on est épaté.

L’inquiétude régnait l’été dernier dans la capitale lors du départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat, le capitaine de l’équipe de France s’est envolé pour la capitale espagnole, direction le Real Madrid, tandis que le PSG misait sur la continuité, ne recrutant aucun grand nom pour sa succession. Un choix payant quand on voit la saison parisienne, et l’importance prise par Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque.

« C’est un joueur waouh »

Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, Ousmane Dembélé réalise une saison exceptionnelle avec 33 buts au compteur, lui qui fut si souvent critiqué pour son manque d’efficacité devant le but. En Bretagne, où l’international français a été formé, on ne se montre pas surpris par ses prestations remarquables sous le maillot du PSG. « Quand je l’ai connu, à 13 ans, c’était déjà un joueur singulier, tellement passionné de jeu et de sa pratique qu’il vous obligeait à donner le meilleur de vous-même. Aujourd’hui, on ne parle pas de sa compréhension du jeu car c’est un joueur waouh, c’est plus simple pour tout le monde de ne retenir que ses dribbles et ses feintes, confie dans Le Parisien Yannick Menu, directeur du centre de préformation, puis de formation du Stade Rennais. Mais quand on voit avec quelle rapidité il s’est approprié le poste de 9 ou de faux 9 au PSG, cela dit beaucoup de son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne. »

Ousmane Dembélé, un « joueur à part »

« Un joueur qui réussit à répondre à la fois aux attentes du jeu et à celles de son coach, est forcément un joueur à part, poursuit celui qui a côtoyé Ousmane Dembélé à Rennes. Ils sont peu, comme le fait Ousmane, à pouvoir être des top-players aux différents postes qu’ils occupent. Messi, Ronaldo, Mbappé, Griezmann… Tous ces joueurs sont doués mais ont aussi des facultés cognitives développées. Ils ont du cœur, des pieds mais surtout une tête. »

Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade Rennais, acquiesce dans les colonnes du quotidien francilien : « Ceux qui ne font de lui qu’un joueur créatif et instinctif se trompent. Ousmane est bien plus que cela dans un collectif. Bien sûr, il est créatif, déroutant, déstabilisant, entraînant et efficace. Mais il comprend surtout très bien le jeu, c’est un joueur très intelligent qui a une grande connaissance des systèmes et du football. Il n’y a qu’à voir son implication. À Paris, il est le premier déclencheur des actions, toujours très bon dans le timing et les orientations. C’est aussi ça qui en fait un attaquant décisif. »