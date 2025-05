Ousmane Dembélé - PSG : La grosse erreur dénoncée

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ousmane Dembélé, arrivé au Paris Saint-Germain à l'été 2023, a pris une place centrale au sein de l'attaque parisienne après le départ de Kylian Mbappé. Bien que souvent salué pour sa créativité et son explosivité, l'ancien Rennais dispose également d’une intelligence de jeu remarquable comme a tenu à le souligner son ancien entraîneur Julien Stéphan.

Arrivé à l’été 2023 au Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé ne s’imaginait probablement pas prendre une telle importance dans la capitale. L’international français a profité du départ de Kylian Mbappé pour devenir le nouveau patron de l’attaque parisienne, lui qui a fait de ses blessures de l’histoire ancienne. Alors que ses qualités techniques et son explosivité sont souvent mises en avant, Ousmane Dembélé dispose d’autres caractéristiques primoridales comme a tenu à le rappeler Julien Stéphan, ancien entraîneur du Stade Rennais.

« Ceux qui ne font de lui qu’un joueur créatif et instinctif se trompent »

« Ceux qui ne font de lui qu’un joueur créatif et instinctif se trompent, affirme l’ancien entraîneur d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais, interrogé par Le Parisien. Ousmane est bien plus que cela dans un collectif. Bien sûr, il est créatif, déroutant, déstabilisant, entraînant et efficace. Mais il comprend surtout très bien le jeu, c’est un joueur très intelligent qui a une grande connaissance des systèmes et du football. »

« À Paris, il est le premier déclencheur des actions »

« Il n’y a qu’à voir son implication, poursuit Julien Stéphan. À Paris, il est le premier déclencheur des actions, toujours très bon dans le timing et les orientations. C’est aussi ça qui en fait un attaquant décisif. » Si Luis Enrique a révélé mardi qu’Ousmane Dembélé sera bien disponible pour la demi-finale retour de Ligue des champions contre Arsenal, on ne sait pas encore si l’entraîneur du PSG pourra compter sur lui dès le coup d’envoi. Le Français totalise 33 réalisations depuis le début de la saison, dont 25 rien que sur l'année civile 2025.