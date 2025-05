Habib Beye - PSG : Le clash que personne n'a vu venir !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le cadre de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Jérôme Rothen a profité de son retour aux commentaires pour régler un différend de plusieurs années avec Habib Beye. Sur les ondes de RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a cartonné l'ex-capitaine de l'OM.

En parallèle de sa carrière d'entraîneur du Red Star, Habib Beye commentait régulièrement les matchs de Ligue des champions et notamment du PSG pour Canal+. Chose qu'il ne fait plus désormais de par ses fonctions de coach du Stade Rennais. Toutefois, Jérôme Rothen a ressorti une archive de 2022 et l'élimination du PSG face au Real Madrid en 1/8ème de finale de Ligue des champions.

«Apparemment, il défend Sidney Govou, donc c'est bien»

Ce mardi, 24h avant d'être aux commentaires de PSG - Arsenal, Jérôme Rothen s'est attaqué à Habib Beye. « Si je sortirai un : C'est pour ça qu'on aime le foot comme Habib Beye sur un but du Real Madrid contre le PSG ? Pas sur un but d'Arsenal. Mais apparemment, il défend Sidney Govou, donc c'est bien. Il n'est pas irréprochable aux commentaires. Il a plein de qualités, mais quand il commentait le PSG, il penchait pour le Real Madrid. Il peut, mais assume le ».

«Arrête, franchement j'avais envie de péter la télé»

« Sur un but de Benzema qui élimine le PSG avec le Real Madrid et dire à toute la France : c'est pour ça qu'on aime le foot. Arrête, franchement j'avais envie de péter la télé ». a conclu le consultant de RMC pendant l'émission Rothen s'enflamme de ce mardi. Après les clash sur les terrains pendant PSG - OM, c'est en dehors que l'animosité perdure donc entre les deux hommes.