Ousmane Dembélé - PSG : La fin est annoncée !

Touché à la cuisse droite la semaine dernière contre Arsenal (1-0), Ousmane Dembélé s'est lancé dans une course contre la montre depuis ce moment précis. Le rendez-vous a été pris auprès de ses proches et avec le staff médical pour prendre part au second choc face aux Gunners. Luis Enrique va livrer son verdict...

Seul buteur de la demi-finale aller opposant Arsenal au PSG à l'Emirates Stadium la semaine dernière, Ousmane Dembélé a vécu une alerte physique. Un étirement muscuaire des ischios-jambiers de la cuisse droite a forcé le numéro 10 du Paris Saint-Germain de quitter ses coéquipiers de manière prématurée le 29 avril. Une diminution physique qui ne lui a pas permis d'assurer sa place dans le groupe de Luis Enrique face au RC Strasbourg samedi dernier (1-3).

Le travail de Dembélé pour revenir à temps...

Ousmane Dembélé a cependant fait une promesse à son cercle proche à en croire L'Equipe qu'il prenait rendez-vous pour cette demi-finale retour et qu'il ferait le maximum pour revenir à temps. Le quotidien sportif a souligné l'aide du staff médical du Paris Saint-Germain dans l'optique de réduire le plus possible les douleurs ressenties par le numéro 10 parisien. Résultat ? Dembélé a toutefois reçu le feu vert de l'unité médicale du PSG.

Décision finale programmée pour mercredi matin ?

En conférence de presse, Luis Enrique a confié qu'Ousmane Dembélé est disponible pour cette demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal au Parc des princes. L'Equipe confie que le meilleur buteur du PSG cette saison pourrait même débuter la rencontre. Le contraire laisserait un goût amer au principal intéressé. Le coach du Paris Saint-Germain tranchera ce mercredi matin, à quelques heures du coup d'envoi en adéquation au bilan du staff médical. Les inconditionnels du PSG vont donc bientôt être fixés. L'histoire de quelques heures seulement à présent.