Le «meilleur» veut signer, le coup parfait du PSG ?

Depuis plusieurs semaines, Gianluigi Donnarumma prouve sa valeur au au Paris Saint-Germain et notamment pendant les grandes affiches de Ligue des champions. Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Vitinha ont tous chanté les louanges du gardien italien ces dernières semaines. Au point où le comité directeur du PSG s'est enfin mis d'accord avec son entourage concernant sa prolongation de contrat selon laes dernières tendances ? Est-ce une bonne décision ? C'est notre sondage du jour !

Le Paris Saint-Germain peut compter sur un grand Gianluigi Donnarumma lors des dernières sorties parisiennes en Ligue des champions. En ballotage favorable pour une finale de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique le doivent notamment aux sauvetages multiples du gardien italien contre Arsenal, Aston Villa et Liverpool dans cette phase à élimination directe de C1. En conférence de presse mardi, quelques heures avant le coup d'envoi de la seconde manche, Achraf Hakimi communiquait un soutien indéfectible à son égard. « Nous avons une grande confiance en lui. Des gens ont douté de lui mais nous l'avons toujours aidé ».

«Il prend et montre sa valeur dans le but»

Après la victoire du PSG face à Arsenal en demi-finale aller de Ligue des champions la semaine dernière, Vitinha avait été élu MVP de la rencontre malgré les deux sauvetages du portier italien face à Leandro Trossard et Gabriel Martinelli. Sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain avait nommé Donnarumma comme étant le vrai MVP de la soirée. Capitaine du PSG, Marquinhos tenait un discours similaire après la qualification poussive des Parisiens sur la pelouse d'Aston Villa (2-3). « On a vu que les équipes championnes ont toujours des sauvetages de gardien. Le nôtre montre qu’il est là, encore après Liverpool. Il prend et montre sa valeur dans le but, montre son potentiel. Il faut toujours un grand gardien pour gagner et c’est ce qu’il fait ».

La prolongation de contrat de Donnarumma enfin bouclée ?

Et maintenant ? Alors que Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont tous officiellement prolongé leurs contrats jusqu'en 2029 en février dernier, le doute planait toujours autour de la situation de Gianluigi Donnarumma, uniquement lié au PSG jusqu'à l'été 2026. D'après les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, communiquées sur X, un terrain d'entente semble enfin avoir été trouvé entre les parties concernées. Il n'y a plus qu'à à présent.