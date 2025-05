Un joueur du PSG va donner de l’argent pour Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse à la veille de la venue d’Arsenal au Parc des Princes, Achraf Hakimi a notamment évoqué le retour d’Ousmane Dembélé, très important pour les Parisiens. A tel point que le Marocain le qualifie de génie, assurant qu’il paierait pour voir joueur un tel «génie».

Blessé mardi dernier contre Arsenal, Ousmane Dembélé a fait son retour à l'entraînement ces dernières heures et devrait donc être disponible pour le match retour face aux Gunners mercredi prochain. Une excellente nouvelle pour Achraf Hakimi qui s'enflamme pour son coéquipier, au point d'être prêt à payer pour le voir jour.

Hakimi prêt à payer pour voir Dembélé

« C’est un génie avec le ballon. Je paierai pour le voir jouer au stade ! Nous sommes ravis de son retour et qu’il soit dans l’équipe. Le projet du PSG depuis deux ans est de construire une équipe, plus que d’attirer des stars. C’est la clé de ce nouveau PSG. Le collectif est le plus important », a confié l’international marocain en conférence de presse, avant d’évoquer sa situation personnelle et notamment son état physique.

«Je paierai pour le voir jouer au stade !»

« C’est quelque chose que Dieu m’a donné, cette puissance cardio. Des professionnels m’aident aussi. J’ai un préparateur, un nutritionniste. L’entraîneur m’a bien géré aussi. Je me sens frais, bien, en confiance. J’ai hâte d’être à demain (ce mercredi), je suis prêt pour cela. C’est l’une de mes meilleures saisons. J’ai grandi, je me sens plus en confiance, plus mûr. J’ai acquis de l’expérience, je me sens mieux. Je peux encore m’améliorer. C’est mon objectif. Les objectifs individuels m’aident à progresser même si ce sont les objectifs collectifs les plus importants », ajoute Achraf Hakimi.